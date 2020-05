Beroemde expert over seriemoordenaars blijkt serieleugenaar: "Ik heb veel verzonnen"

Na het onderzoek van 4OC krijgt Bourgoin steeds meer vragen. En op 6 mei legt hij bekentenissen af in het weekblad Paris Match: "Mijn leugens wegen zwaar, het is tijd voor de afrekening." Enkele dagen later is een audio-opname van hem te horen op de website van Le Parisien. "Ik schaam me. Ik heb dingen mooier voorgesteld, ik heb bij momenten overdreven, omdat ik het gevoel had dat niemand van me hield." Zijn vermoorde vriendin was "een fictief personage". In werkelijkheid ging het volgens hem om een vrouw die hij vijf of zes keer had ontmoet, voor ze om het leven kwam. En Bourgoin geeft ook toe dat hij geen 77 seriemoordenaars heeft gesproken: "Er bestaan opnames van 12 tot 15 gesprekken. Ik denk dat ik een dertigtal interviews heb gedaan." Het interview met Charles Manson is daar niet bij: "Ik ben hem in de gang tegengekomen, maar ik heb hem niet aangesproken."