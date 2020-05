Hoe houden blinden zich aan social distancing? "Ik kan niets meer zelfstandig doen"

Moest je een blinde tegenkomen is het belangrijk dat je niet te dicht komt, want ze zien zelf niet of ze zich houden aan de social distancing. “Je kan best om ons heen lopen en ook zeker niet naar onze hond toekomen. Die kent de social distancing-regels zeker niet. Als je ziet dat iemand hulp nodig heeft kan je best voor die persoon lopen en blijven praten. Dan volgen we je op basis van het geluid.”