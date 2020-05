Brits hooggerechtshof erkent dat veroordelingen Gerry Adams onwettig waren

Gerry Adams, de gewezen leider van de Iers-republikeinse partij Sinn Féin, is in beroep vrijgesproken voor twee veroordelingen voor poging tot ontsnapping uit de gevangenis in de jaren 70. Het Britse hooggerechtshof heeft geoordeeld dat de prominente Ierse nationalist toen illegaal werd vastgezet waardoor zijn veroordelingen onwettig waren.