Britse dokter over corona: "Het was alsof we een emmer water over ons heen kregen"

Ook voor de aanpak van de gezondheidszorg heeft Elly Stanton een aantal ideeën. Politieke ideeën ook, want ze is lid van de plaatselijke afdeling van de Green Party. We hebben hier in Walsall een enorm bloedbad gezien door corona. Daarom moeten we veel meer dan we nu doen, de gezondheid van de mensen promoten. Gezondheid staat immers niet alleen, ze is verbonden met aspecten als onderwijs, huisvesting, sociale achtergrond, zelfs met criminaliteit.

Stanton pleit voor een aanpak van onder naar boven. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid. Daarna komt het niveau van de gemeente en dan dat van de hogere overheid. "Empowerment", mensen op weg helpen om hun levensstijl zelf in handen te nemen, is haar sleutelwoord.