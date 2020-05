Britse politie onderzoekt dood van in gezicht bespuwde spoorwegbediende

Lusamba Gode Katalay houdt de werkgever van Mujimba medeverantwoordelijk voor de dood van zijn vrouw: "Ze kregen geen maskers, noch handschoenen. Ze waren dus tegen niemand beschermd. Het zijn haar werkgever, het bedrijf en de staat die daar voor moeten zorgen." "Ze had niet in deze omstandigheden moeten sterven", zegt haar nicht. "Dit had voorkomen kunnen worden, als ze meer beschermkledij had gekregen of als ze haar binnen hadden gehouden in plaats van de stationshal in te sturen. Ze geloofde zelf dat ze veilig was op haar normale werkplek, het loket."