Denderleeuw wil dat Vlamovensite een groene zone blijft 

"Wij gaan opnieuw een negatief advies formuleren", zegt schepen van klimaat en duurzaamheid Andy Depetter (Groen). "De gemeente is absoluut geen voorstander van het omvormen van die mooie groene zone. Dat is een enorm waardevol gebied en wij willen dat graag houden zoals het is."

Een van de argumenten die Depetter aanhaalt is de fauna. "Na al die jaren is de aanwezigheid van water, hellingen en struikgewas in het gebied aantrekkelijk voor allerlei fauna. Die moeten daar rustig kunnen leven zonder belasting van vrachtverkeer. Die vijver zit ook vol met vis. Dat ga je toch niet zomaar dichtgooien?"

"Maar ook de inwoners van Denderleeuw appreciëren de groene zone. Heel veel mensen maken gebruik van de wandelpaden, zeker in tijden van corona. Ik denk dat ze nu meer dan ooit beseffen dat zo'n groene long echt nodig is in de gemeente, want die is zeer dicht bebouwd", aldus Depetter.