Kenniscentrum Eetexpert: "Stigmatiserende communicatie over mensen met obesitas nefast voor obesitaspatiënten"

De tweede mythe die Vandeputte wil ontkrachten is dat mensen zo snel mogelijk kilo’s moeten verliezen. "Dat werd ook gezegd in de pers, maar we weten dat crashdiëten net het omgekeerde effect hebben. Onze gezondheid gaat onderuit als we crashdiëten gaan gebruiken. We gaan nog lichaamsontevredener worden en gaan verstoord eetgedrag vertonen."

"De derde mythe over obesitas die ik deze week gehoord heb, is dat mensen met overgewicht of obesitas per definitie niet gezond zijn. Dat weten we ook niet. Als we individueel kijken, dan zien we dat er heel veel verschillen zitten. In de groep van mensen met obesitas zitten een derde mensen die metaboolgezond zijn. Bij de groep niet-obese mensen met een normaal gewicht, zijn er een derde van de mensen metaboolongezond", zegt Vandeputte.

De directeur van het Vlaams kenniscentrum Eetexpert pleit voor een gezonde levensstijl voor alle mensen. "Een gezonde levensstijl is belangrijk voor iedereen, maar er zijn mensen die obesitas hebben die wel een gezonde levensstijl hebben. Veel mensen gaan dat verengen tot minder eten en meer bewegen. Een gezonde levensstijl is veel ruimer dan dat. Velen vullen dat in met minder en minder te eten. We moeten anders eten, meer slapen, minder stress ervaren en tevreden zijn over ons lichaam."

"We moeten op een respectvolle manier communiceren. We moeten gaan naar adviezen die iedereen beter maken. Men mag niet alleen naar het gewicht kijken. Het gaat over de gezondheid in een ruime zin. Dat gaat ook over psychische gezondheid, voldoende slapen en op een andere manier in het leven staan", besluit Vandeputte.