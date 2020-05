Meer vakantiedagen, een auto of een fiets? Alsmaar meer mensen kiezen ervoor in plaats van loon

Bij SD Worx, dat één derde van alle lonen in de privésector berekent, is het aantal werknemers, die zelf hun loonpakket mogen samenstellen, gestegen van bijna 13.000 in 2017 naar bijna 31.000 in 2019. Gemiddeld beschikken de medewerkers over een keuzebudget van ongeveer 6.215 euro.

De Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen biedt zijn personeel sinds drie jaar flexibele verloning aan. De werknemers kiezen vooral voor extra vakantie. Ze mogen met de eindejaarspremie drie vakantiedagen extra kopen zodat ze in totaal aan 40 vakantiedagen komen. Op de tweede en derde plaats staan individueel pensioensparen en gezondheidsverzekeringen. "Iets maar dan de helft van onze 700 werknemers maakt gebruik van het systeem en het percentage stijgt elk jaar", zegt An De Smet, Compensation & Benefits Manager bij de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen. "Dat bewijst dat werknemers graag een op maat gemaakt loonpakket krijgen."