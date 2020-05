Officieel: geen grootschalige zomerevenementen in Leuven

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is de kogel door de kerk: er zullen geen grote zomerevenementen plaatsvinden in Leuven. Die beslissing viel pas gisterenavond. Alle evenementen zoals Beleuvenissen, Hapje Tapje, Leuven Zingt, Leive Vloms, M-idzomer, Half Oogst maar ook De Langste Dag, zijn door de coronamaatregelen afgelast.

Het is een harde noot om te kraken niet alleen voor de Leuvenaars, horeca en handel, maar ook voor veel artiesten en technici. De stad werkt achter de schermen wel aan een reeks kleinere evenementen, maar daarover is voorlopig nog weinig geweten.