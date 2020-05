Geen naaktstrand deze zomer? Naturisten rekenen op campings in de Kempen

Naturisten kunnen deze zomer niet terecht in Bredene op het enige naakstrand van België. "We hadden het voelen aankomen maar dit is uiteraard heel spijtig nieuws voor ons", zegt de Deurnese Nancy Lauwers van de Federatie voor Belgische Naturisten. "Het was de enige plek aan de kust waar we onze passie konden beleven. Daarom promoten we nu volop de naturistencampings en -domeinen zodat naturisten niet in de kou blijven staan. Er zijn heel wat van zulke plekken bijvoorbeeld in de Kempen of net over de Nederlandse grens in Ossendrecht. We hopen dat de Nationale Veiligheidsraad de campings snel groen licht geeft om opnieuw open te gaan. We horen dat het vanaf 18 mei opnieuw zou kunnen."