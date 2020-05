Geitenbok uit dierenasiel verkozen tot dierenburgemeester van Vlaams-Brabant

Door de coronacrisis hebben dierenasielen het moeilijk. Hun jaarlijkse activiteiten om geld in te zamelen kunnen niet doorgaan. Daarom hebben ze een online actie bedacht om geld in te zamelen: de verkiezing van een dierenburgemeester. En het is de geitenbok geworden die verblijft in de Ark van Pollare, het dierenopvangcentrum in Lennik.