Financiële educatie: Geld en ik

Zodra we deur uitstappen, duurt het in de meeste gevallen niet lang vooraleer we geld of een betaalkaart bovenhalen. Of we gebruiken een abonnement, waarvoor we dan al eerder hebben betaald. Geld speelt dus onmiskenbaar een grote rol in ons leven.

De EDUbox Geld en ik is een kant-en-klaar lespakket waarin leerlingen dieper ingaan op het belang van geld. Ze denken na over het belang van waarde en wat ze waardevol vinden in hun leven. Maar de EDUbox toont ook hoe hun individuele keuzes bepalen waar ze hun geld aan uitgeven en welke factoren die keuzes beïnvloeden.

De EDUbox bevat een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Ze zijn ook gekoppeld aan een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal. Voor de leerkrachten is er een handleiding voorzien op Medium.