Financiële educatie: Geld in de wereld

Bijzonder eigenlijk, dat we met papieren briefjes, metalen munten of een plastic bankkaart overal en altijd terecht kunnen om te betalen voor de spullen of diensten die we willen. Een goed systeem, maar hoe zijn we hiertoe gekomen?

De EDUbox Geld in de wereld is een kant-en-klaar lespakket waarin leerlingen dieper ingaan op ons economisch systeem. Ze komen te weten hoe het geld in de wereld verdeeld is en wat de rol is van de verschillende actoren in de economie. Aansluitend moeten de leerlingen zelf een (fictief) economisch systeem aan de praat krijgen.

Ze leren ook bij over wat het belang is van inflatie. En is ons systeem eigenlijk opgewassen tegen een crisis zoals het coronavirus? Onder meer VRT NWS-expert Michaël Van Drogenbroeck geeft uitleg.

De EDUbox bevat een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Ze zijn ook gekoppeld aan een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal. Voor de leerkrachten is er een handleiding voorzien op Medium.