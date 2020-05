Opnieuw markten vanaf maandag: Steden zoals Halle bekijken hoe ze die kunnen organiseren  

In Halle is het markt op donderdag en zaterdag. Daar staan telkens zo'n 40 kramen. Maar om de twee weken is er op donderdag naast de gewone markt ook een kledingmarkt. Dan staan er in totaal zo'n 70 kramen. Schepen van Lokale Economie Johan Servé zit met vragen: "Spreekt men dan over 50 kramen op één locatie, want onze fruit-en groentenmarkt staat op een andere locatie dan de textielmarkt. We gaan de richtlijnen van de Veiligheidsraad nog eens grondig moeten bekijken. Morgen zitten we samen met alle betrokken partijen, ook met de politie, om te bekijken hoe we onze markt in Halle kunnen organiseren. We zijn in ieder geval van plan om onze marktkramers met open armen te ontvangen."

