Een volgende federale regering sluit best een beperkt herenakkoord 

Gedetailleerde regeerakkoorden zijn tevens onwenselijk omdat de omstandigheden zo snel wijzigen. De maatschappij wordt complexer waardoor bijsturingen frequenter nodig zijn. Een stoet aan onverwachte events halen de politieke agenda voortdurend overhoop. Niemand zag in 2008 de bancaire ineenstorting aankomen. In 2015 waren we onvoorbereid op een plotse migratiegolf. De terreuraanslagen in 2016 leerden ons een veiligheidscultuur te installeren. En in 2020 bouwen we in allerijl het gezondheidsapparaat om in de strijd tegen een virus.