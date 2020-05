Heusden-Zolder wacht nog met heropening multiculturele markt: "Soms hebben we 10.000 bezoekers"

De multiculturele markt - die elke tweede en vierde woensdagnamiddag van de maand plaatsvindt - is ook één van de grootste markten van Limburg. "Zelfs op een regenachtige dag, trekt de markt nog 2.000 bezoekers, op topdagen kan dat oplopen tot 10.000", zegt burgemeester Borremans. In de loop van volgende maand bekijkt het gemeentebestuur opnieuw of een heropening van de multiculturele markt mogelijk is.