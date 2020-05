Hilarisch: Brit evalueert het gedrag van 'zijn' honden via een videochat

De Zoom-aansluiting verloopt al niet van een leien dakje, althans niet bij Mabel: "Mabel, ik zie dat je verbonden bent, maar je moet je video aanzetten. Helemaal beneden zie je een kleine camera, hij lijkt een beetje op een koekje. Je moet er enkel eens met je neus aankomen." Maar Mabel is niet echt geïnteresseerd, en dat is wat Cotter, naast het ongepaste gedrag met Dobermann Kevin van de afdeling ‘Accounts’, wil bespreken, namelijk haar gebrek aan focus. Dat ze daarnaast ook nog eens, volgens een jaarrapport, joeg op 913 eekhoorns, maar geen enkele wist te vangen, spreekt niet in haar voordeel.

Mabel wordt daarna aangemaand de camera even uit te zetten, wanneer ze zich wil krabben. Vervolgens daagt ze opnieuw op met een pluchen diertje in haar mond. Dit allemaal in tegenstelling tot Olive, die als "the good dog" wordt omschreven en daarna gretig met haar staart kwispelt. Mabel raakt het dan allemaal wat beu en valt geleidelijk in slaap. Cotter overweegt dan toch nog even om haar te ontslaan.