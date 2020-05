Honden zijn bang van mondmaskers: “Train thuis met je hond zodat ze het gewoon worden”

Tijdens een training grijpen de mensen van Hachiko vzw dan ook naar alle mogelijke hulpmiddelen. “Niet alleen rolstoelen en krukken, maar soms doen we ook eens gek. Ik heb al training gegeven met een clownsmasker op of verkleed als Sinterklaas”, lacht de trainster. “Want assistentiehonden moeten regelmatig mee naar evenementen. En ze mogen natuurlijk niet schrikken als ze met Sinterklaas of met Halloween iemand in een gek kostuum zien."