Huisartsenwachtpost organiseert drive-in testcentrum voor corona in Kalmthout

"De overheid wil nu maximaal testen", zegt Joris Aerts, voorzitter van de huisartsenwachtpost Noordrand. "Met deze testcentra willen we de huisartsen steunen. Ze moeten minder mensen binnenlaten die mogelijk besmet zijn en ze kunnen ook besparen op beschermingsmateriaal, dat toch nog niet zo ruim voorhanden is."

De centra zijn maandag opengegaan en er zijn nog niet zo veel tests afgenomen maar ze kunnen er wel heel veel doen als het moet: "We zitten nu op een 30-tal tests per dag. Maar als het aantal positieve tests stijgt, zullen er nog meer volgen, want alle contacten van besmette personen worden nu opgespoord. De overheid verwacht dat we er 200 per dag kunnen doen en dat moet lukken."