Illustratorkoppel uit Erpe-Mere tekent ook voor bekende Amerikaanse krant

Onlangs hebben ze nog een tekening mogen maken over de coronacrisis. “Er is nu veel werk met het coronavirus en de krant heeft ons gecontacteerd om daar een illustratie over te maken.” Glenn en Sylvia tekenen niet enkel voor kranten: “Onze tekeningen kunnen heel breed gaan, we bedenken bijvoorbeeld animaties en reclame of we illustreren kinderboeken maar soms dus ook grote illustraties voor The Washington Post. In het begin waren we vooral gericht op kinderen en reclame, dat waren vooral luchtige onderwerpen. Naarmate we ouder werden, wilden we wat meer inhoud. Dus hebben we ons portfolio herwerkt, en dat blijkt te werken.”