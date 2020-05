Inwoners Turnhout krijgen vanaf vandaag hun mondmasker: "Ledig zeker je brievenbus!"

Het personeel van de stad Turnhout is de voorbije dagen druk in de weer geweest met het maken van de pakketjes. "Dat is een grote operatie die veel werkuren vergt", zegt schepen van Financiën Francis Stijnen (CD&V). "Onze medewerkers maken de pakketjes op maat voor elk adres, daarna gaan ze die bezorgen in de 22.000 brievenbussen van de stad."

Een tijdrovende klus en het moet dus een beetje vooruit gaan. Daarom doet burgemeester Paul Van Miert een oproep. "Maak alsjeblief je brievenbus leeg, want het gaat om grote enveloppen en we willen ze zo snel mogelijk bij iedereen ter plaatse krijgen", aldus Van Miert.

Als de mondmaskers niet in de brievenbus passen, stoppen de bezorgers een briefje in de bus waarmee je er één kan gaan afhalen in het stadskantoor.