Jordy (28) zit al 55 dagen vast in Argentinië: "België laat mij en 100 andere Belgen in de steek"

"Het gaat ook bijzonder slecht met de Argentijnse munt. Ze spreken hier echt van een inflatie. Daardoor is het erg moeilijk om cash geld af te halen. Alle buitenlanders dreigen dus ook allemaal zonder geld te vallen. Het tweede probleem is de koude. Ik zit vast in een Argentijns bergdorp en het vriest hier nu al, terwijl de winter officieel nog niet begonnen is. Ik ben hier absoluut niet op gekleed en begin toch wel wat te panikeren."

Als de situatie tegen volgende week nog niet opgelost is, dan gaan Jordy en de 100 andere Belgen zich verenigen in de hoop snel thuis te geraken. "Desnoods charteren we een eigen vliegtuig, maar we hopen vooral op de hulp van ons land."