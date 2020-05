KAA Gent organiseert virtuele voetbalwedstrijd: virologen en politici versus Covid-19

Je kan de wedstrijd volgen op de website van HLN of op de kanalen van de voetbalclub en je kan ook geld doneren. De opbrengst gaat naar Digital For Youth, een vereniging die meewerkt aan de digitalisering van het onderwijs. Patrick Lips: "Om de mensen extra te stimuleren om te doneren, hangen er ook prijzen aan vast. Zo kan je bijvoorbeeld een etentje met voorzitter De Witte winnen in restaurant Hof van Cleve, of een vip-arrangement met meet & greet op een concert van Clouseau."