Geen naaktstrand deze zomer in Bredene: naturisten reageren teleurgesteld

Het enige naaktstrand aan de Belgische kust zal deze zomer niet open zijn voor naturisten. De ruimte die daar dan vrijkomt wil Bredene gebruiken om andere badgasten over te spreiden. Dat zal zeker nodig zijn, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A) : "Uit cijfers van Westtoer blijkt dat Bredene - na Nieuwpoort - de badplaats is met het minste plaats voor strandrecreatie. Daarom wordt het naaktstrand dit jaar voor één keer een textielstrand. Op die manier zal er meer plaats zijn voor alle strandgangers. We gaan trouwens ook enkele onbewaakte zones openen voor onze badgasten. Zo moet het mogelijk worden om met social distancing naar het strand te gaan deze zomer."

De Federatie van het Belgisch Naturisme heeft begrip voor die beslissing maar is toch teleurgesteld. Dat zei voorzitter Koen Meulemans uit Gistel in Start je Dag op Radio 2 West-Vlaanderen: "Ik begrijp dat je een veilige afstand moet bewaren op het strand wanneer het druk zal zijn. Maar het naaktstrand van Bredene is maar enkele honderden meters breed. Met die kleine ruimte extra zal je het verschil niet maken om overvolle stranden te vermijden."

De naturisten hadden de sluiting van het naaktstrand van Bredene zien aankomen. "Onze federatie is al bezig met een campagne om de andere domeinen voor naaktrecreatie in België te promoten. Er zijn in totaal tien privéterreinen waarop het toegelaten is met een lidkaart. En wie echt naar een strand wil, moet hopen dat de grenzen weer opengaan. Dan zullen er weer veel Belgische naturisten naar de Nederlandse naaktstranden gaan."