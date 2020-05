Ook honden worden een tijdje onhandelbare pubers

Alle zoogdieren, dus ook mensen en honden, maken een periode van verandering door die bekend staat als de adolescentie, waarin het kind zich ontwikkelt tot een volwassene, zowel op het vlak van gedrag als reproductief.

De puberteit is een proces waardoor dieren reproductief volwassen worden en dus in staat zijn zich voort te planten, terwijl de volwassenheid op het vlak van gedrag pas veel later bereikt wordt, op het einde van de adolescentie.

Adolescentie is een lange periode van verandering, waarin delen van de juveniele hersenen omgevormd worden tot volwassen hersenen. Geurende deze tijd wordt dat remodelleren van de neurale netwerken aangedreven door ingrijpende hormonale veranderingen en dat heeft een directe impact op het gedrag.

Tot de gedragsveranderingen die bij menselijke teenagers gezien worden, behoren onder meer een verminderd vermogen om hun impulsen en emoties onder controle te houden, een toegenomen prikkelbaarheid en een neiging tot risicovol gedrag.

De adolescentie begint bij mensen op acht- tot negenjarige leeftijd en eindigt als we midden in de twintig zijn. De puberteit, die in het midden van de adolescentie valt, is de periode die we het meest associëren met 'teenagegedrag' of 'pubergedrag'.

Uit onderzoek blijkt dat de adolescentie een tijd is waarin de relatie tussen ouder en kind kwetsbaar is, en dat toenemende conflicten typisch zijn voor deze fase.

De relatie tussen hond en baasje vertoont veel overeenkomsten met die tussen ouder en kind, aangezien ze gebaseerd is op gelijkaardige bindingsmechanismen op het vlak van gedrag en hormonen. De adolescentie is echter een van de minst onderzochte periode in de ontwikkeling van honden en er is nog maar weinig wetenschappelijk bewijs verzameld over hoe deze periode het gedrag van honden beïnvloedt.