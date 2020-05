Op reis deze zomer? Europese Commissie probeert een beetje hoop te geven

De Commissie raadt aan om in een eerste fase verkeer mogelijk te maken tussen landen of regio’s die de epidemie min of meer in dezelfde mate onder controle hebben. De besmettingsgraad moet in de landen die de grenzen met elkaar openen, voldoende laag zijn. De Commissie werkt aan een gedetailleerde interactieve kaart van Europa, waarop iedereen kan zien hoe hoog in alle regio’s de besmettingsgraad is.

Als lidstaten een grens openen, dan moeten ze dat wel doen zonder te discrimineren. België kan niet zeggen: we openen de grens met Nederland, maar alleen Nederlanders zijn welkom maar Duitsers niet (wanneer de epidemie er in dezelfde mate onder controle is). De Commissie raadt lidstaten ook aan om rekening te houden met de opvangcapaciteit in hun ziekenhuizen. Wanneer Griekenland weer toeristen toelaat, moet het ervoor kunnen zorgen dat de Griekse ziekenhuizen ook zieke toeristen kunnen opvangen.