Wie gaat de coronacrisis betalen? "Hef een coronataks op de oudere generatie"

Als voorbeeld maakt hij de vaststelling dat heel veel mensen nu niet naar ziekenhuizen gaan, en dus sneller sterven. Of dat er geen ivf gebeurt, waardoor er minder kinderen geboren worden. "Als je dat soort afwegingen doet, is het heel snel duidelijk dat de lockdown zinloos is."



Over de lockdown in België is Frijters bepaald vernietigend. "België is een prachtig voorbeeld van een land dat het virus helemaal niet heeft weten te onderdrukken. Het heeft redelijk veel corona-doden en krijgt een economische ramp over zich heen."