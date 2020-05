Pano: Nooit meer lockdown?

Pano meet de impact van het nieuwe coronavirus op de economie. De economische klap van deze crisis leidt niet enkel tot omzetverlies, maar ook tot frustratie en persoonlijke drama's. Er is harde kritiek op de overheid, van topondernemers tot kleine zelfstandigen. Veel bedrijven vechten voor hun toekomst en proberen zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Wat brengt de toekomst? Hoe slagen we erin om de juiste balans te vinden tussen gezondheid en economie? Hoe pakken we een eventuele tweede lockdown aan?