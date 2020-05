OVERZICHT: buiten sporten in club, kappers, markten en musea gaan open, dit zijn de nieuwe versoepelingen 

Het zat al langer in de pijplijn, maar de beslissing is nu officieel: gedaan met de coronacoupes en de lockdownlokken, want de kappers mogen maandag hun deuren weer openen. Ook andere contactberoepen zoals schoonheidsspecialisten kunnen weer aan de slag.

De premier stipte nog eens de voorwaarden aan: "Ze mogen alleen op afspraak werken, klanten en personeel moeten maskers of mond-neusbescherming dragen en ook tussen de klanten moet de afstand worden beperkt."

"Het is natuurlijk onmogelijk om uw haar te laten knippen met een masker op", weet minister van Volkgsgezondheid Maggie De Block (Open VLD). "Maar dat kan wel als u binnen en buiten gaat. Anders gaan we een speciale post-coronacoupe krijgen", grapte te minister. Er mag geen drank worden gegeven bij de knipbeurt, en er mogen geen tijdschriften in het kapsalon liggen.