Politie houdt toezicht in Kruidtuin in Leuven: "Sommigen gedragen zich alsof corona gedaan is"

"Onze medewerkers van de Kruidtuin moeten de bezoekers vaak vertellen dat ze afstand moeten houden", vertelt Willy. "Er zijn toch altijd mensen die geen rekening houden met de nodige afstand, bewust of onbewust. Sommigen gedragen zich alsof corona gedaan is. Er zijn er ook die onze opmerkingen weglachen." En dus komt de politie iedere dag patrouilleren in de Kruidtuin. "Mensen luisteren beter naar de politie dan naar ons. Iemand in uniform, dat is toch iets anders."