Geen Plage Préférée en Radio 2 Zomerhit aan zee deze zomer

De reden is het verbod op evenementen in alle kustgemeenten deze zomer. “Radio 2 houdt zich uiteraard volop aan de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad”, zegt nethoofd Rino Ver Eecke. “Zomerhit kunnen we niet maken, omdat het een massa evenement is, veel te veel mensen komen dan naar Blankenberge.”

Elke weekdag kan je in juli en augustus luisteren naar Plage Préférée. Het zomerprogramma waar Kim Debrie bekende Vlamingen ontvangt in haar mobiele radiostudio op de dijk van een van de badsteden. Artiesten geven dan ook een miniconcert met publiek. “Ook Plage Préférée kunnen we niet maken”, zegt Ver Eecke. “Dat is minder groot, maar het is wel een evenement dat mensen op de been brengt.”

Radio 2 gaat op zoek naar coronaveilige alternatieven. “We willen de luisteraar op een hele leuke manier de zomer laten doorbrengen met Radio 2. En we focussen uiteraard op hoe die luisteraar de zomer beleeft.”