Raaf duikt steeds vaker op in de Noorderkempen

Tot voor een paar jaar was de raaf een uiterst zeldzame vogel in Vlaanderen. De laatste opgetekende broedgevallen dateerden al van 1842 in Wilrijk en Bazel. De raaf verdween daarna bijna 150 jaar lang als gevolg van intensieve verdelging door de mens. "In de jaren '70 zijn er opnieuw raven uitgezet in de Veluwe in Nederland en in de Ardennen. Je merkt dat de soort snel oprukt", zegt Hoeymans in "Start Je Dag". "Net over de Nederlandse grens in Noord-Brabant zijn er al twee tot drie ravenkoppels aan het broeden. Dat is op een boogscheut van Hoogstraten. De kans is daarom groot dat er binnen afzienbare tijd ook bij ons raven gaan broeden. Dat zou uitzonderlijk zijn. Vorig jaar was er trouwens al een koppel raven dat succesvol kon broeden in het oosten van de provincie, in de regio Ravels-Arendonk." Ook elders in ons land zijn er de laatste jaren succesvolle broedgevallen van raven geregistreerd.