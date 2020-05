School uit Geraardsbergen plaatst thermometer om automatisch de koorts van leerlingen te meten

“We zullen later nog meer functies toevoegen aan het systeem”, gaat Persoons verder. “Zo is het mogelijk om alles aan te sluiten op onze schoolpoort. Als de temperatuur dan te hoog is, gaat de poort bijvoorbeeld niet meer open. In een latere fase is het zelfs mogelijk om dat uit te breiden naar een digitale registratie van de aanwezigheid van leerlingen op school. We kunnen in de toekomst voor deze verbeteringen zelfs onze eigen leerlingen van de ICT-richtingen inschakelen. Dat is ook mooi meegenomen.”