Stop het doemdenken: de wereld na corona moet voor onze kinderen beter zijn dan ervoor

We moeten deze crisis aangrijpen om onszelf te evalueren. Wat draait er goed en moeten we behouden? Waar moeten we meer op durven inzetten? Wat draait er voor geen meter en moeten we in de vuilbak durven gooien? We zijn het de volgende generaties verschuldigd om te streven naar een maatschappij waarin zij het beter hebben dan ons.

We kunnen het momentum van deze crisis niet verloren laten gaan. Laat ons wilde nieuwe ideeën op tafel leggen. Laat ons kritisch zijn voor onszelf. En laat ons weer toekomstperspectief creëren voor onze jongeren. Zoals het gezegde luidt "A society grows great when old men plant trees whose shade they shall never sit in" ("Een maatschappij wordt groot wanneer oude mannen bomen planten waarvan ze zelf nooit in de schaduw zullen zitten"). Tijd om nieuwe zaadjes te planten.