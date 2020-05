Tweedeverblijver eist 50 euro van België per dag dat hij niet naar kust kan

"Het geduld van de tweedeverblijvers is op", klinkt het bij zijn advocaat Stijn Verbist. "Het standpunt dat er maatregelen moeten genomen worden, dat betwist niemand. Maar als er maatregelen moeten genomen worden, moet dat binnen het bestaand wettelijk kader", zegt Verbist.

Het huidige ministerieel besluit dat een inreisverbod oplegt naar een buitenverblijf is dat niet volgens de advocaat. Zo wordt het eigendomsrecht van de persoon in kwestie beperkt. "Iedereen heeft zijn of haar prioriteiten: voor de ene is dat overleven, voor de andere is dat de rekening betalen, voor nog iemand anders is dat de kleur van nagellak. Voor mijn cliënt is dat een tweede verblijf."

"In de laatste versie van het besluit beveelt men aan dat er in de eigen stad of gemeente inkopen worden gedaan. Dat betekent dat het niet verboden is om dat in een andere stad of gemeente te doen en dan zie ik het probleem niet voor mensen die zouden beslissen om in hun buitenverblijf de lockdownperiode te willen doorbrengen", verklaart Verbist.