Vader brengt dichtbundel uit over verwerking overlijden zoon

Sebastiaan Vandommele verongelukte in de zomer van 2017 op scoutskamp in Butgenbach. Hij was toen 15. Elke week schreef de vader een gedicht op een Facebookpagina waar familie en vrienden herinneringen aan Sebastiaan konden ophalen. Het initiatief viel in de smaak, Vandommele bleef schrijven. In mei zou Sebastiaan 18 geworden zijn. Een goede reden voor zijn vader om de gedichten te bundelen.

“Ik schreef bijna 150 gedichten”, zegt Vandommele. “Daaruit heb ik er 42 gekozen en herwerkt. Het zijn gedichten die specifiek over Sebastiaan gaan, over de gebeurtenissen toen, de nasleep ervan en over de leegte die de jongen achterliet. Het selecteren, herlezen en herschrijven was intens en confronterend. Maar het is gelukt.”

De inspiratie voor Vandommele kwam heel natuurlijk, hij schreef dan ook overal. “Dat gebeurde op de meest onmogelijke plaatsen. Ik ben architect, soms stopte ik met mijn wagen onderweg naar een werf. Aan de keukentafel, in bed, ik heb niet echt een vaste schrijfplek”, zegt Vandommele.