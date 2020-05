Kapper Ivan Mees uit Tessenderlo: "We doen geen brushings en vragen de klanten om niet met elkaar te praten"

Is knippen niet moeilijker met een mondmasker op en handschoenen aan? Volgens Mees valt het allemaal wel mee. Het werd ook al op voorhand uitgetest in het salon: "Als je bijvoorbeeld een man aan het knippen bent en je wilt beginnen aan de oorpartij, dan doen we gewoon het elastiekje rond het oor los. We vragen dan aan de man om even zijn vinger op de zijkant van het mondmasker te houden en dan kan je gemakkelijk de zijpartij knippen. Als die gedaan is, doen we het rekkertje er gewoon weer rond. Dat is eigenlijk geen probleem."