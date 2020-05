Veroordeelde Trump-campagneleider Paul Manafort vrijgelaten uit vrees voor coronabesmetting

Manafort stond in maart vorig jaar terecht in twee rechtszaken: voor belastingontduiking en financieel gesjoemel enerzijds, en voor samenzwering tegen de Amerikaanse staat en beïnvloeding van een getuige anderzijds. De rechter oordeelde onder meer dat hij had gelogen over zijn lobbywerk voor de vroegere pro-Russische regering van Oekraïne, en dat hij miljoenen dollars had witgewassen. In totaal werd Manafort veroordeeld tot meer dan 7 jaar gevangenisstraf.