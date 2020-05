Tijdelijke oplossing voor knijtenprobleem: “Vallen moeten tot 200.000 knijten vangen"

Door de coronacrisis blijft het wachten op de beloofde knijtenvallen die in Wichelen geplaatst zouden worden. Er zouden twee grote vallen komen in de Wijmeers in Wichelen en ook enkele kleinere vallen in de tuinen langs de Schelde. In tussentijd zijn wel 5 tijdelijke knijtenvallen geplaatst die heel wat muggen moeten vangen. “Samen kunnen deze vallen tot zo’n 200.000 knijten vangen.”