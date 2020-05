VOKA maakt zich zorgen over besparingen bij Brussels Airlines: "60.000 gezinnen financieel afhankelijk van luchthaven"

Uit een studie van HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, blijkt dat in de provincie Vlaams-Brabant 60.000 gezinnen financieel afhankelijk zijn van de luchthaven. "Concreet werken er 23.000 mensen rechtstreeks op de luchthaven", vertelt Van Biesbroeck. "Daarnaast gaat het om 40.000 mensen die indirect verbonden zijn aan de luchthaven, zoals toeleveranciers, transportdiensten en poetsmaatschappijen. Dan zijn er ook nog eens mensen die indirect afhankelijk zijn van Brussels Airlines, zoals catering, beveiligingsdiensten."

Voor de mensen die hun job verliezen, is er werk in de regio, aldus van Biesbroeck. "Maar het probleem is dat door de coronacrisis ook veel andere bedrijven in moeilijkheden zijn gekomen." Toch ziet Van Biesbroeck de toekomst niet per definitie somber in. "Er is werkgelegenheid, het is gewoon belangrijk dat de crisis overwonnen wordt en dat er nu een financiering van overheid komt."