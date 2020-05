Voormalige CEO Proximus Dominique Leroy in verdenking gesteld voor handel met voorkennis

Voormalig Proximus-topvrouw Dominique Leroy is in verdenking gesteld voor mogelijke handel met voorkennis. Dat meldt haar advocaat en is ons bevestigd.

Leroy kondigde in september vorig jaar haar vertrek aan bij Proximus. Ze was geselecteerd als hoofd bij het Nederlandse telecombedrijf KPN, maar door het uitlekken van de aandelenverkoop, werden de gesprekken gestopt.

Later bleek dat zij een maand eerder een pakket Proximus-aandelen had verkocht, goed voor ruim 285.000 euro. Beurswaakhond FSMA startte een onderzoek naar de aandelentransactie, terwijl het Brusselse parket een gerechtelijk onderzoek opende. In dat onderzoek vonden huiszoekingen plaats, zowel in het bureau als in de privéwoning van Leroy.