Welke vragen heeft u over de nieuwste beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad?

De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag aangekondigd dat vanaf maandag 18 mei de tweede fase van de exitstrategie ingaat. Kappers, markten en musea mogen weer open onder voorwaarden, sporttrainingen zijn toegestaan in buitenlucht tot 20 mensen en huwelijken en begrafenissen mogen door 30 personen worden bijgewoond. Heb jij vragen over de nieuwste beslissingen van de Belgische overheid? Stuur ze ons via onderstaand formulier door en wij gaan op zoek naar een antwoord.