Vriendschap in tijden van corona: "Spreek ook over iets anders dan de quarantaine"

Gelukkig kunnen we tijdens de crisis met elkaar in contact blijven via videogesprekken. Of tijdens een wandeling op anderhalve meter. Maar dat is toch niet hetzelfde, zegt de journaliste. “Bij het onderhouden van vriendschappen is het belangrijk dat je elkaar in de ogen kunt kijken. Bij zo’n social distance-wandeling is dat toch wel moeilijk. Via een scherm is ook niet hetzelfde. Je wil elkaars gezichtsuitdrukking goed kunnen zien, je wilt de intonatie van iemands stem horen. Dat gaat niet altijd zo goed via Zoom of Skype.”