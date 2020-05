"Zet de ramen open en doe het wc-deksel naar beneden voor u doorspoelt": zo kan u risico op besmetting beperken

Hoesten of niezen, dat is een ander verhaal. "Bij 1 hoest of 1 nies van een besmette persoon komen er een miljoen partikels of meer vrij. Dat is voldoende om iemand of zelfs meerdere personen tegelijk te besmetten." Een mondmasker kan dan soelaas bieden. "Het dragen van zo'n masker vermindert het aantal druppels of vangt dat op en vermindert zo de besmettelijkheid." Al is het ook niet zaligmakend. "Druppels kunnen ontsnappen langs de zijkanten van het masker. Daarom is het zo belangrijk om thuis te blijven bij de minste symptomen."