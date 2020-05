Waarom opnieuw geen misvieringen in de kerk toelaten, eventueel zonder communie

Deken Dirk De Gendt hoopt dat binnenkort ook misvieringen in de kerk opnieuw mogelijk zullen zijn. "Onze kerken zijn groot genoeg om op een veilige manier misvieringen te laten plaatsvinden", zegt De Gendt. "Het aantal mensen dat een mis bijwoont is beperkt. In een groot kerkgebouw is het dan ook niet zo moeilijk om de veilige afstand te respecteren. Het enige probleem is de communie. Eventueel houden we misvieringen zonder communie voor de gelovigen. Dan is er geen besmettingsgevaar." Volgens De Gendt willen veel gelovigen weer een echte misviering bijwonen. "Kijken via livestream vinden ze afstandelijk", zegt De Gendt.