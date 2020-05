Vanaf maandag openen de dierenparken weer: hier moet je rekening mee houden

De Antwerpse Zoo en Planckendael zijn blij dat ze maandag terug open kunnen. Er zullen wel strikte veiligheidsvoorwaarden gelden en de eerste twee weken worden voorbehouden voor abonnees. Iedereen moet bovendien vooraf zijn bezoek reserveren. "We hebben gevraagd aan onze abonnees om hun abonnement te verlengen omdat dat voor ons een financiële basis is die we echt nodig hebben. Als er ons dan wordt opgelegd om het aantal bezoekers te beperken, lijkt het me logisch dat je de eerste twee weken dan toch de voorrang geeft aan de mensen die ons gesteund hebben in goede en in kwade dagen", licht Ilse Segers van de Zoo toe bij Radio 2 Antwerpen.