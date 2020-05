Ingrijpende werken aan winkelstraten in Diest door nutsvoorzieningen en nieuwe riolering  

Door de coronacrisis hadden de werken aan de winkelstraten al twee maanden eerder moeten beginnen. En niet alleen inwoners maar ook de middenstand vraag zich af waarom die werken nu beginnen, net nu de winkels weer open zijn. Een ongelukkig toeval zegt het stadsbestuur maar de werken aan de Winkelwandelstraat en de ruime omgeving zijn echt wel nodig, zegt schepen van Openbare Werken Bart Stals: "We gaan de wegen uitbreken en het is de bedoeling dat alle nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en gas, maar ook de rioleringen vernieuwd zullen worden. Dat is noodzakelijk want het wegdek is er aan het verzakken en de riolering vertoont heel veel mankementen."

De winkels blijven tijdens de werken open. De stad zal haar best doen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Zo zal een straat maar opgebroken worden aan één zijde, en komen er stevige loopbruggen met armsteunen. Uitbaters van een handelszaak kunnen rekenen onder meer op een hinderpremie van 2.000 euro van het Vlaams Gewest, wanneer er sprake is van ernstige hinder.