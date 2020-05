Parochiemedewerkers Westrode krijgen cursus kerkklok luiden: "Als je te hard aan touw trekt, gaat het stuk"

Een paar jaar geleden brak de koord van de klok, maar die is intussen hersteld. Via een hoogtewerker werd een nieuwe koord geïnstalleerd. Ook de galmplanken werden tegelijkertijd hersteld en vernieuwd en ook het hout van de toren werd in één adem behandeld. Een aantal parochianen misten hun klok, maar vanaf nu zal die opnieuw geluid worden bij uitvaarten, doopsels en andere vieringen. Vroeger was het ook de gewoonte dat de klok een sterfgeval in de parochie aankondigde. Mogelijk wordt ook die traditie weer opgenomen.