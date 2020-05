Ben Weyts in de bres voor katje Stabroekse studente: "Diertje doden is onwettig"

De studente moest door de coronacrisis enkele weken geleden plots vertrekken uit Peru, waar ze haar stage deed. Ze had haar katje dat ze daar had geadopteerd, meegenomen naar België. Het dier had al wel een vaccin gekregen tegen hondsdolheid maar had daarna geen 3 maanden in afzondering gezeten, wat tegen de regels is.

Het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, vindt dat een te groot risico en wil de kat laten inslapen. Gisteren is er zelfs een huiszoeking gebeurd bij de studente thuis, maar zij heeft het katje ondertussen ergens anders ondergebracht en verstopt.