Vernieuwd kunstencentrum Z33 in Hasselt kan eindelijk open: "Met bezoeken op afspraak"

De musea mogen volgende week opnieuw open. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist. Voor kunstencentrum Z33 in Hasselt is dat meteen de echte heropening in lange tijd, want het museum was even dicht voor verbouwingen en de bouw van een nieuw gedeelte. Twee maanden geleden stond er een groot openingsfeest gepland voor de nieuwbouw, ontworpen door de Italiaanse architecte Francesca Torzo, maar net toen brak het coronavirus uit. "Met het hele team keken we uit naar de opening op 14 maart", vertelt Veerle Ausloos. "Ook heel wat bezoekers en Hasselaars wilden het nieuwe Z33 ontdekken, maar het mocht niet zijn."